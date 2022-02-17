 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

В Бурятии снимут ограничения для общепита и ночных клубов

В Бурятии снимут ограничения для общепита и ночных клубов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В том числе сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью

Решением республиканского оперштаба в Бурятии будут сняты ограничения по режиму работы общепита и возобновлена работа ночных клубов.

- Предложения минпрома Бурятии по ослаблению антиковидного режима в отношении этих видов деятельности были представлены на заседании оперштаба сегодня, 17 февраля. Изменения вступят в силу с момента утверждения новой версии указа главы Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В том числе снят запрет на работу баров, кафе и ресторанов ночью. Отметим, сейчас предприятия общепита должны закрываться в 23 часов. В информации оперштаба же значится следующий пункт: «Разрешить работу предприятий общественного питания без ограничений по времени».

Также разрешена работа банкетных залов и предприятий, предоставляющих услуги по обслуживанию банкетов, свадеб, юбилеев и пр. без ограничений по времени. При этом остаются требования, вроде наличия посетителей документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, дистанции в 1,5 метра между столами, рассадка за одним столом не более четырёх человек (без учёта детей) и пр. Помещения должны принимать не более 50% посетителей от количества посадочных мест.

Также разрешили возобновить работу танцевальных площадок при проведении банкетов в организациях общественного питания.

Возобновят работу ночные клубы при условии наличии у персонала документации о вакцинации или о перенесённом заболевании. QR-код и паспорт необходимо требовать и у посетителей. Зал же не должен быть заполнен более чем на 70%, или из расчёта 4 кв. метра площади на одного человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельника, 14 февраля, в Бурятии сняли ещё ряд антиковидных ограничений: школы, ссузы и вузы (кроме БГУ) вернулись на очный режим обучения, возобновлена работа детских развлекательных центров и игровых зон, компьютерных клубов, личный приём граждан в организациях и пр.


ночной клуб коронавирус профилактика банкет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии снимут ограничения для общепита и ночных клубов
В Бурятии снимут ограничения для общепита и ночных клубов
Бизнес, 17.02.2022
В том числе сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью
В Бурятии 87 га сельхозучастков заросли травой
В Бурятии 87 га сельхозучастков заросли травой
Бизнес, 17.02.2022
Арендатору выдано предостережение
В Бурятии увеличилось число проверок Роспотребнадзора
В Бурятии увеличилось число проверок Роспотребнадзора
Бизнес, 16.02.2022
Назначено штрафов на сумму более миллиона
Специальный тариф поможет родителям Бурятии защитить детей
Специальный тариф поможет родителям Бурятии защитить детей
Бизнес, 16.02.2022
МегаФон предлагает решение для защиты ребёнка от интернета
В Бурятии 15-летний школьник организовал фермерский бизнес
В Бурятии 15-летний школьник организовал фермерский бизнес
Бизнес, 15.02.2022
Школьник Цыван с четвёртого класса зарабатывает благодаря своему труду  
За неделю в Кяхте проверили 750 срезов цветов
За неделю в Кяхте проверили 750 срезов цветов
Бизнес, 15.02.2022
В Монголию через Бурятию отправились тонны сушёных и свежих овощей, фруктов, семян
Уже в Бурятии: МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке
Уже в Бурятии: МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке
Бизнес, 15.02.2022
МегаФон запустил программу подписки на смартфоны во всех регионах страны
На льду Байкала откроют ресторан
На льду Байкала откроют ресторан
Бизнес, 14.02.2022
У мыса Бурхан можно будет поесть в ледовом общепите
В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей
В Улан-Удэ кафе накажут за неправильную рассадку гостей
Бизнес, 14.02.2022
Протоколы составили на юридических лиц
В Бурятии раздадут гранты на развитие туризма
В Бурятии раздадут гранты на развитие туризма
Бизнес, 14.02.2022
В прошлом году было 12 победителей
В России будут маркировать электронику
В России будут маркировать электронику
Бизнес, 14.02.2022
Эксперимент планируется запустить уже с 1 марта
В Чите откроется завод железобетонных конструкций
В Чите откроется завод железобетонных конструкций
Бизнес, 12.02.2022
Свою работу предприятие начнёт уже в марте
В Улан-Удэ на 11 организаций составили протоколы за ковидные нарушения
В Улан-Удэ на 11 организаций составили протоколы за ковидные нарушения
Бизнес, 11.02.2022
Мобильные группы проверили 177 объектов за сутки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^