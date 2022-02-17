В Бурятии снимут ограничения для общепита и ночных клубов

В том числе сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью
Решением республиканского оперштаба в Бурятии будут сняты ограничения по режиму работы общепита и возобновлена работа ночных клубов.
- Предложения минпрома Бурятии по ослаблению антиковидного режима в отношении этих видов деятельности были представлены на заседании оперштаба сегодня, 17 февраля. Изменения вступят в силу с момента утверждения новой версии указа главы Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В том числе снят запрет на работу баров, кафе и ресторанов ночью. Отметим, сейчас предприятия общепита должны закрываться в 23 часов. В информации оперштаба же значится следующий пункт: «Разрешить работу предприятий общественного питания без ограничений по времени».
Также разрешена работа банкетных залов и предприятий, предоставляющих услуги по обслуживанию банкетов, свадеб, юбилеев и пр. без ограничений по времени. При этом остаются требования, вроде наличия посетителей документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, дистанции в 1,5 метра между столами, рассадка за одним столом не более четырёх человек (без учёта детей) и пр. Помещения должны принимать не более 50% посетителей от количества посадочных мест.
Также разрешили возобновить работу танцевальных площадок при проведении банкетов в организациях общественного питания.
Возобновят работу ночные клубы при условии наличии у персонала документации о вакцинации или о перенесённом заболевании. QR-код и паспорт необходимо требовать и у посетителей. Зал же не должен быть заполнен более чем на 70%, или из расчёта 4 кв. метра площади на одного человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельника, 14 февраля, в Бурятии сняли ещё ряд антиковидных ограничений: школы, ссузы и вузы (кроме БГУ) вернулись на очный режим обучения, возобновлена работа детских развлекательных центров и игровых зон, компьютерных клубов, личный приём граждан в организациях и пр.