Мероприятия разрешено проводить только в онлайн-формате
17 февраля в Баунтовском районе Бурятии состоялось заседание штаба по предупреждению распространения COVID-19. О его результатах сообщили в местной группе «Баунт-инфо. 24/7».
В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом принято решение приостановить проведение массовых мероприятий, концертов в очном формате. Разрешено проведение концертов в онлайн-формате только с участием взрослого населения.
Также решено приостановить очные репетиции творческих коллективов культурно-досуговых учреждений, работу культурно-досуговых формирований, любительских объединений и кружков с участием детей на базе домов культуры и библиотек.
Установлены сроки с 17 февраля до 4 марта.
- Руководителям учреждений культуры обеспечить соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий, - сообщает «Баунт-инфо. 24/7».
Недавно ограничения вводили по всей Бурятии из-за взрывного роста заболеваемости, которую разогнал штамм «омикрон». В частности, школьники и студенты перешли на дистанционный режим обучения. С понедельника, 14 февраля, дети вышли на учёбу в очном формате, а часть ограничений сняли.
За прошедшие сутки выявлено 1108 заражённых.
В районе Бурятии приостановили массовые мероприятия
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