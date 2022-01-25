Спортсменка завоевала две золотые и три серебряные награды
Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина выиграла ещё три медали на чемпионате мира международного паралимпийского комитета (МПК) по зимним видам спорта (по горнолыжному спорту). Соревнования проводились с 12 по 23 января в Лиллехаммере в Норвегии.
Варвара Ворончихина заняла первое место в суперкомбинации и стала серебряным призёром в слаломе гиганте и слаломе в категории «стоя».
Всего на чемпионате Варвара Ворончихина завоевала две золотые и три серебряные награды. Она также одержала победу в супергиганте в категории «стоя» и стала серебряным призёром в скоростном спуске.
Напомним, Варвара Ворончихина – кандидат в сборную команду для участия XIII Паралимпийских зимних играх, которые с 4 по 13 марта состоятся в Пекине в Китае. Спортсменка является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Горнолыжница из Байкальска выиграла 5 медалей чемпионата мира
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