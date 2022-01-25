 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

Горнолыжница из Байкальска выиграла 5 медалей чемпионата мира

Горнолыжница из Байкальска выиграла 5 медалей чемпионата мира
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсменка завоевала две золотые и три серебряные награды

Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина выиграла ещё три медали на чемпионате мира международного паралимпийского комитета (МПК) по зимним видам спорта (по горнолыжному спорту). Соревнования проводились с 12 по 23 января в Лиллехаммере в Норвегии.

Варвара Ворончихина заняла первое место в суперкомбинации и стала серебряным призёром в слаломе гиганте и слаломе в категории «стоя».

Всего на чемпионате Варвара Ворончихина завоевала две золотые и три серебряные награды. Она также одержала победу в супергиганте в категории «стоя» и стала серебряным призёром в скоростном спуске.

Напомним, Варвара Ворончихина – кандидат в сборную команду для участия XIII Паралимпийских зимних играх, которые с 4 по 13 марта состоятся в Пекине в Китае. Спортсменка является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
горнолыжный спорт Иркутская область Байкальск чемпионат мира спорт Паралимпийские игры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии отремонтируют четыре участка дорог
В районе Бурятии отремонтируют четыре участка дорог
Общество, 25.01.2022
Капитальный ремонт проведут на трассе Турунтаево – Халзаново
Горнолыжница из Байкальска выиграла 5 медалей чемпионата мира
Горнолыжница из Байкальска выиграла 5 медалей чемпионата мира
Общество, 25.01.2022
Спортсменка завоевала две золотые и три серебряные награды
В Бурятии началась зимняя ледовая навигация
В Бурятии началась зимняя ледовая навигация
Общество, 25.01.2022
Завершилась сезонная транспортная изоляция Баргузинского заповедника
Теннисист из Бурятии взял «бронзу» чемпионата ЦФО
Теннисист из Бурятии взял «бронзу» чемпионата ЦФО
Общество, 25.01.2022
Он выступал за Московскую область
Иркутский борец стал призёром чемпионата России
Иркутский борец стал призёром чемпионата России
Общество, 25.01.2022
Соревнования по греко-римской борьбе по спорту глухих прошли во Владимире
В школах Улан-Удэ проходит акция «Блокадный хлеб»
В школах Улан-Удэ проходит акция «Блокадный хлеб»
Общество, 25.01.2022
В школах Улан-Удэ проходит акция «Блокадный хлеб»
В Забайкалье отменяют уличные мероприятия Сагаалгана
В Забайкалье отменяют уличные мероприятия Сагаалгана
Общество, 25.01.2022
Их рекомендовано перевести в онлайн-формат
Баскетболистки Бурятии выиграли кубок в Чите
Баскетболистки Бурятии выиграли кубок в Чите
Общество, 25.01.2022
Мужская команда республики стала второй
Общественники Бурятии: «Оставлять бродячих собак на улицах нельзя»
Общественники Бурятии: «Оставлять бродячих собак на улицах нельзя»
Общество, 25.01.2022
«На чаше весов - беззащитный мирный человек или беззащитная агрессивная собака», - отмечает Татьяна Думнова
В Улан-Удэ число бездомных собак предложили уменьшать с помощью дачников
В Улан-Удэ число бездомных собак предложили уменьшать с помощью дачников
Общество, 25.01.2022
Дачникам предложили на лето брать собак из приютов
Школьники Бурятии будут участвовать во всероссийском акселераторе бизнес-проектов
Школьники Бурятии будут участвовать во всероссийском акселераторе бизнес-проектов
Общество, 25.01.2022
О желании пройти обучение заявили 123 школьника республики
В Бурятии усилили работу единого номер 122
В Бурятии усилили работу единого номер 122
Общество, 25.01.2022
Номер предназначен для обращения пациентов с COVID-19 и ОРВИ
В Бурятии заяц-беляк вышел к инспектору заказника
В Бурятии заяц-беляк вышел к инспектору заказника
Общество, 25.01.2022
Зверёк не побоялся близко подойти к человеку
В Бурятии росгвардейцы помогли потерявшей сознание девушке
В Бурятии росгвардейцы помогли потерявшей сознание девушке
Общество, 25.01.2022
Девушка упала на землю на глазах патруля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^