Со студентами встретился чемпион Сурдлимпийских игр Александр Цоктоев
14 октября в Улан-Удэ заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и мира , чемпион Сурдлимпийских игр – 2009, многократный чемпион России Александр Цоктоев провёл «Диалог на равных» со студентами Бурятского республиканского индустриального техникума.
В процессе диалога студенты задавали интересующиеся вопросы чемпиону о его спортивной карьере, победах и о планах на ближайшее время. В конце встречи студентам удалось взять автограф и сделать фото на память. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Напомним, что в рамках проекта «Диалог на равных» со студентами встречаются и общаются известные людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса.
В Бурятии возобновлён проект «Диалог на равных»
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