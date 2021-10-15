В Бурятии возобновлён проект «Диалог на равных»

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта РБ

Со студентами встретился чемпион Сурдлимпийских игр Александр Цоктоев



14 октября в Улан-Удэ заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и мира , чемпион Сурдлимпийских игр – 2009, многократный чемпион России Александр Цоктоев провёл «Диалог на равных» со студентами Бурятского республиканского индустриального техникума.



В процессе диалога студенты задавали интересующиеся вопросы чемпиону о его спортивной карьере, победах и о планах на ближайшее время. В конце встречи студентам удалось взять автограф и сделать фото на память. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Напомним, что в рамках проекта «Диалог на равных» со студентами встречаются и общаются известные людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса.

