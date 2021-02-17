В Улан-Удэ покажут спектакль, который ещё не ставили в России

Общество, Фото: Александра Данилова

В Улан-Удэ специально приехал режиссёр из Санкт-Петербурга



В Улан-Удэ прилетел молодой режиссёр из Санкт-Петербурга Олег Христолюбский. Он начал работу над спектаклем «Кое-что про йогу» (16+) по пьесе Дипики Гуха в переводе и адаптации Марии Огневой, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.



Пьесу «Кое-что про йогу» написала Дипика Гуха, современный американский драматург индийского происхождения.



Дипика родилась в Калькутте, выросла в Индии и Великобритании, училась в России, а сейчас живёт в Калифорнии. Она получила степень магистра изящных искусств в Йельской школе драмы под руководством Полы Вогель (Paula Vogel), является постоянным драматургом театрального клуба Манхеттена, репертуарного театра Южного берега и Бэррингтон-сцены. В качестве сценариста работала на телепроектах Black Monday (Showtime), Sneaky Pete (Amazon), American Gods (Starz) и сериалах телеканала AMC.



Её пьесы ставились в США, Канаде и Великобритании. «Кое-что про йогу» впервые будет поставлена в России в Русском драматическом театре имени Бестужева.



Это история об американской компании, которая занимается производством одежды для йоги. По стечению разных обстоятельств она оказывается на пороге разорения и теперь пытается вернуть расположение покупателей с помощью самого настоящего гуру.



– Это классно написанный текст, который редко встретишь. Жанр «комедии» достаточно дискредитирован в театре и чаще всего вызывает отторжение в театральных кругах. А тут максимально лаконично, современно, интересно и очень смешно написан текст – не про отношения полов, а про кризис капитализма и место духовного в современном обществе, что очень необычно для комедии. И спектр тем, которые поднимаются, широк. Это и темы феминизма, и национальной идентичности, и корпоративной этики, и рабочего выгорания, любви к себе, поиска своего места и т.д., – говорит режиссер Олег Христолюбский. – Темы важные и нужные для разговора именно в комедийном ключе. Когда мы начинаем говорить на эти темы легко, то делаем разговор о них нормальным, а не вызывающим нервный тик.



Эта пьеса была прочитана на международной драматургической лаборатории «Lark + Любимовка», где её переводчица Мария Огнева рассказала о ней:



– Российскому театру не хватает остроумных комедий не про измены и любовников, а о процессах, происходящих в обществе сегодня. И пьеса «Кое-что про йогу» – как раз одна из таких. Это современная смешная история про хипстеров и для хипстеров про мир, в котором всё продается и всё покупается, включая подлинность и духовность. Двуличность корпораций, культура потребления, лукизм и лицемерие бизнеса, продвигающего «здоровый образ жизни», равноправие и феминизм: это лишь некоторые из тем, которые затрагиваются в пьесе.



Справка:



Олег Христолюбский родился в городе Сургут. Закончил хоровое училище им. М. И. Глинки. Затем учился в СПБГК им. Римского-Корсакова по специальности дирижёр хора, но ушёл оттуда. В 2012 году поступил в РГИСИ на факультет драматического театра по специальности «Режиссёр драматического театра». Работал вторым режиссёром на выпуске спектакля американского режиссёра Джона Пеппера «Истинный Запад». Сразу после окончания института стал главным режиссёром в театре «Поиск» города Лесосибирска, где проработал два года. Также работал в театрах Красноярска, Воронежа, Хабаровска, Благовещенска, и др.





