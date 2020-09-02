Мероприятие приурочено к 75-летию окончания Второй мировой войны
3 сентября в городском культурном центре Улан-Удэ состоится праздничное онлайн-мероприятие «Сияет в веках Великая Победа», приуроченное к 75-летию окончания Второй мировой войны.
В исполнении солистов городского культурного центра прозвучат военно-патриотические песни, в которых отразились многие страницы Великой Отечественной: героические и патриотические, лирические и трагические, весёлые и грустные.
Зрителей приглашают присоединиться к просмотру 3 сентября в 15:00 на официальном аккаунте mau_gkc_uu в Инстаграме. Об этом сообщает пресс-служба центра.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ состоится онлайн-концерт «Сияет в веках Великая Победа»
Общество, Фото:
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