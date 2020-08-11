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Бурятский танцор сломал кость в кувырке

Бурятский танцор сломал кость в кувырке
Общество, 
Также артист разбивает руками камни

Уроженец Курумканского района Бурятии, артист театра танца «Капуччино» Бавасан Митапов в эффектном кувырке сломал хребтовую кость. Трюк представлен в ролике в его аккаунте в Instagram. Пользователи восхищаются и пишут под постом: «Молодец, так держать», «Круто», «Ну, это просто новый уровень», «Костюм шикарный», «Красота, мощь, огонь» и т.д.


Также танцор разбивает камни руками. Так он тренируется, чтобы подготовиться к состязаниям по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган». Вообще, забава бить камни голыми руками появилась ранее сразу в нескольких районах Бурятии.




На странице парня опубликованы и другие ролики – с танцами и различными приколами, участие в популярных и забавных челленджах.



Как сообщал «Байкал-Daily», подобными эффектными трюками славится артист Государственного цирка Бурятии, акробат-вольтижёр Арсалан Аюшеев, которого прозвали «бурятским Джеки Чаном» стреляет из лука и разбивает кости в кувырке. 
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