В Бурятии появилась забава голыми руками бить камни

В Бурятии молодые люди устраивают впечатляющие тренировки, чтобы подготовиться к состязаниям по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган». Будущие участники турниров разбивают голыми руками настоящие камни.Ролики с необычными тренировками опубликованы в Instagram. На первом видео, судя по всему, упражняются жители Баргузинского района республики: подпись к записи следующая – «Вот так баргузинцы тренируются по hэер шаалган».

Публикация от Oka news📝 (@onlineoka_official) 20 Май 2020 в 4:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Во втором ролике предстают жители уже Окинского района.

Публикация от Oka news📝 (@onlineoka_official) 19 Май 2020 в 4:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram