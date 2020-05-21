В Бурятии появилась забава голыми руками бить камни

В Бурятии молодые люди устраивают впечатляющие тренировки, чтобы подготовиться к состязаниям по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган». Будущие участники турниров разбивают голыми руками настоящие камни.
Ролики с необычными тренировками опубликованы в Instagram. На первом видео, судя по всему, упражняются жители Баргузинского района республики: подпись к записи следующая – «Вот так баргузинцы тренируются по hэер шаалган».
Во втором ролике предстают жители уже Окинского района.
В республике довольно часто проводятся различные соревнования по разбиванию хребтовой кости. Одни из самых известным является международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга». На мероприятие приезжают костоломы из районов Бурятии, а также Забайкальского края, Иркутской области, Тывы. Прибывают на фестиваль гости и участники из других государств. Здесь разыгрываются крупные призы: в прошлом году главным призом был автомобиль, в этом году - однокомнатная квартира.
К слову, недавно разгорелся спор по поводу названия игры по разбиванию хребтовой кости на бурятском языке. Федерация этноспорта Бурятии предложила свой вариант, а учёные провели экспертизу и выдали другой вердикт.