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В Бурятии в ближайшее время откроются фитнес-центры

В Бурятии в ближайшее время откроются фитнес-центры
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Глава Бурятии поручил подготовить указ

В Улан-Удэ сегодня на заседании оперштаба министерство спорта Бурятии внесло предложение рассмотреть вопрос о возможности открытия фитнес-центров.

- По итогам рассмотрения нами было согласовано открытие фитнес-клубов, но при безусловном соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности. При этом, нагрузка в фитнес-клубах будет не стопроцентная, а с нагрузкой в 25%, - сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентина Бальжанова.

Владельцы фитнес-центров должны будут рассмотреть возможность максимального разобщения людей и возможность размещения тренажёров с дистанцией в 1,5 метра.

- Глава республики дал поручение подготовить указ, в рабочем порядке будет решено, когда откроются фитнес-центры. Я думаю, в ближайшее время, - уточнила Валентина Бальжанова.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сотрудники и руководители фитнес-клубов Улан-Удэ, а также члены различных спортивных ассоциаций создали обращение к главе Бурятии с просьбой открыться.

Они заверяли, что готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора - ограничение по единовременному пребыванию в клубах в зависимости от квадратуры помещения, организация занятий на тренажёрах и в группах с учётом социальной дистанции в 1,5 метра.
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