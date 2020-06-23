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Алексей Цыденов: «Как в детском лагерь соблюдать социальную дистанцию?»

Алексей Цыденов: «Как в детском лагерь соблюдать социальную дистанцию?»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии ответил по ситуации с открытием летних лагерей

Сегодня во время прямого эфира с главой Бурятии Алексеем Цыденовым на YouTube поступило сообщение: «Помогите открыться детским лагерям».

Сроки открытия лагерей пока не озвучиваются. Теоретически они могут начать работать с 1 июля, но ранее в Бурятии уже решили отложить летнюю оздоровительную кампанию ещё на месяц. Так что лагеря, возможно, будут работать только в августе. Возможно, что и вовсе нет.

- По нормативу, заполняемость сейчас должна быть 50% или даже меньше. А это значит рост цены на путёвку в два раза. На одного ребёнка выходит около 50 тысяч рублей за смену. При этом лагерь будет полупустой. Вопрос безопасности по коронавирусу всё равно сохраняется, - обрисовал ситуацию Алексей Цыденов.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 в Бурятии сейчас находится под контролем: количество выздоравливающих каждый день не меньше, чем число новых заболевших. Однако ограничения необходимо соблюдать. Взять тот же общепит: уже выявлено множество нарушений, когда кафе не соблюдают правила безопасности, пояснил глава.

- А как в детском лагере соблюдать социальную дистанцию? Отвернулся – а дети уже все вместе. Ограничить их сложно, - высказался Алексей Цыденов.

В Бурятии уже принято решение, что палаточные лагеря однозначно этим летом работать не будет. Вопрос со стационарными лагерями остаётся открытым.
коронавирус профилактика Алексей Цыденов глава Бурятии летние лагеря
 
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