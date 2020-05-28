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В Иркутской области почти 1,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом

В Иркутской области почти 1,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом
Общество, 
В Забайкалье число случаев заболевания перевалило за тысячу

На 28 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 1019 подтверждённых случаев наличия коронавирусной инфекции, из них 142 - дети. За прошедшие 24 часа из моностационаров выписано 23 человека, всего выздоровели 470. За весь период скончались 17 пациентов с коронавирусом.

Коронавирус зафиксирован в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 1498 случаев заражения. 1183 человека госпитализированы, из них 108 из осерваторов и 568 вахтовиков. Выздоровело 295 человек, в том числе за последние сутки – 19. За весь период скончались 10 пациентов. Столько же человек умерло от иных заболеваний, не связанных с Covid-19, сообщили в региональном оперштабе.

В Бурятии на 28 мая зарегистрировано 1411 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 694 пациента, только за минувшие сутки выздоровели ещё 50 человек. За весь период скончались 10 человек, в том числе одна пациентка за последние сутки. Остальные проходят лечение.



профилактика Иркутская область Забайкальский край коронавирус
 
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