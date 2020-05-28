В Бурятии сегодня дождливо и ветрено

В горах мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике местами дожди, грозы, ночью местами ливни, в горах юго-запада и севера мокрый снег, установление временного снежного покрова.



Ветер северо-западный 10-15, местами 17-22, в первой половине ночи местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, местами до 4 мороза, днём 13-18, местами 6-11 тепла.



В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 7-9, днём 13-15 тепла.

