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В Бурятии сегодня дождливо и ветрено

В Бурятии сегодня дождливо и ветрено
Общество,  Фото:pixabay.com
В горах мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 мая по республике местами дожди, грозы, ночью местами ливни, в горах юго-запада и севера мокрый снег, установление временного снежного покрова.

Ветер северо-западный 10-15, местами 17-22, в первой половине ночи местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, местами до 4 мороза, днём 13-18, местами 6-11 тепла.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 7-9, днём 13-15 тепла.
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