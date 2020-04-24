Женщина, больная коронавирусом, родила накануне
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 апреля в Улан-Удэ родила женщина, заражённая коронавирусом. Положительный анализ был получен 20 апреля. Его сделали, потому что женщина вызвала врача из-за симптомов ОРВИ, сообщила ранее министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Роды проходили в специальном боксе, врачи были в защитных костюмах.
К вечеру 24 апреля стали известны первые анализы, взятые у новорождённого.
- У новорождённого результаты анализов околоплодных вод и плаценты отрицательные. Анализы мазка ещё в работе, - сообщили в республиканском оперштабе.
В Бурятии коронавирус у новорождённого пока не подтверждается
Общество, Фото:
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