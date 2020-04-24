За сутки выявили сразу 13 новых больных COVID-2019
В Бурятии за минувшие сутки число больных коронавирусом выросло на 13 человек. Накануне было 167 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-2019, на 8 часов утра 24 апреля их число выросло до 180. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.
В том числе успешно завершили лечение и выписались из больницы 62 человека. Только накануне домой из больницы отправили семь пациентов. Также в статистику входят две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа.
Продолжают лечение в инфекционных стационарах 111 пациентов. Ещё пять человек в настоящий момент госпитализируют.
Снизилось число детей с COVID-19, находящихся на госпитализации. Накануне их было 10, сегодня осталось шесть, остальных выписали. Состояние всех детей удовлетворительное.
- В отделении реанимации находятся три пациента с COVID-19, один больной - на ИВЛ, - уточнили в оперштабе.
В республиканской инфекционной больнице на лечении находится 56 больных внебольничной пневмонией, из них с коронавирусной инфекцией – 35, старше 65 лет – 11 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – 10 человек.
С 22 апреля начал работу дополнительный стационар для приема пациентов с COVID-19 по ул. Солнечная, 4а. Здесь лежат пять больных с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о заражении коронавирусом сразу 10 сотрудников городской больницы №4. Некоторые из них при этом скрыли или проигнорировали симптомы ОРВИ.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и бизнесу подготовиться к снижению ограничительных мер и открытию большинства предприятий.
В Бурятии число случаев коронавируса подскочило до 180
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 24.04.2020
За сутки выявили сразу 13 новых больных COVID-2019
Происшествия, 24.04.2020
Она проработала в школе почти 20 лет
На тушении пожара работают 59 человек и 9 единиц техники
Глава Бурятии потребовал уволить главврача больницы №4, где заразились коронавирусом сразу 10 сотрудников
Подрядчик, выполнявший капремонт в доме, восстановит ущерб
Сумма полученных взяток составила более 39 тысяч рублей
Контрактник ушёл в самоволку на три месяца
Мужчина думал, что дача заброшена
Сотрудники экстренных служб призывали женщину остановиться и не идти по тонкому льду
Украденное мужчина успел продать
Были проведены проверки на 17 объектах
Хозяин дома выдал тайник, когда доставал оттуда деньги
Женщина потеряла сознание, надышавшись угарным газом
Правонарушитель заготовил около 13 кубометров древесины
Четвёртый гараж им не удалось открыть, поскольку замок был врезан в ворота