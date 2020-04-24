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В Бурятии число случаев коронавируса подскочило до 180

В Бурятии число случаев коронавируса подскочило до 180
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За сутки выявили сразу 13 новых больных COVID-2019

В Бурятии за минувшие сутки число больных коронавирусом выросло на 13 человек. Накануне было 167 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-2019, на 8 часов утра 24 апреля их число выросло до 180. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.

В том числе успешно завершили лечение и выписались из больницы 62 человека. Только накануне домой из больницы отправили семь пациентов. Также в статистику входят две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа.

Продолжают лечение в инфекционных стационарах 111 пациентов. Ещё пять человек в настоящий момент госпитализируют.

Снизилось число детей с COVID-19, находящихся на госпитализации. Накануне их было 10, сегодня осталось шесть, остальных выписали. Состояние всех детей удовлетворительное.

- В отделении реанимации находятся три пациента с COVID-19, один больной - на ИВЛ, - уточнили в оперштабе.

В республиканской инфекционной больнице на лечении находится 56 больных внебольничной пневмонией, из них с коронавирусной инфекцией – 35, старше 65 лет – 11 человек, в том числе с коронавирусной инфекцией – 10 человек.

С 22 апреля начал работу дополнительный стационар для приема пациентов с COVID-19 по ул. Солнечная, 4а. Здесь лежат пять больных с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о заражении коронавирусом сразу 10 сотрудников городской больницы №4. Некоторые из них при этом скрыли или проигнорировали симптомы ОРВИ.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и бизнесу подготовиться к снижению ограничительных мер и открытию большинства предприятий.

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