Правительство Бурятии будет проводить онлайн-совещания



С 26 марта все совещания правительства республики будут проходить в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) в связи с неблагоприятной противоэпидемической обстановкой из-за коронавирусной инфекции в стране и республике.



Соответствующее поручение Алексей Цыденов дал комитету информационных технологий и документальной связи администрации главы и правительства республики.



Комитет в течение дня организует подключение терминалов видеоконференцсвязи во всех республиканских и муниципальных органах власти. Кабинет и зал совещаний главы также подключён к системе видеоконференцсвязи правительства и имеет возможность подключения ко всем залам в правительстве Бурятии.





Алексей Цыденов провёл в режиме ВКС совещание по плану устойчивого развития экономики в республике, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.