В Бурятии сняли колоритное видео в поддержу группы Little Big

Актриса театра с родителями поучаствовали в популярном челлендже
Актриса Бурятского театра драмы Лосолма Протасова со своими родителями приняла участие в популярном #unovisionchallenge в поддержку группы Little Big, которая собиралась принять участие в Евровидении в этом году.
Они представили свой вариант с национальным колоритом.
- Такого видео ещё не было в челлендже. Мои родители, эжы и аба, за любой кипиш. Долго не пришлось уговаривать, - написала Лосолма.
Родители артистки исполняют незамысловатые движения на фоне дома, забора, поленницы, в трубе, сама Лосолма забралась на крышу отечественного автомобиля и повторила движения из клипа.
Подписчики страницы Лосолмы остались в восторге от креативного видео: «Здорово! Родители супер! На одной волне!!!», «Огромный и жирный лайк родителям», «Какие крутые, энергичные», «Круто у вас получилось», «Вообще супер. Вперёд на Евровидение».
Как сообщал «Байкал-Daily», также в этом челлендже приняла участие бурятский блогер Вика Буза
. Она представила свой вариант видео, с привычной для неё юмористической подачей.
Однако, официальный портал Евровидения опубликовал сообщение об отмене конкурса в связи с угрозой распространения коронавируса.
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