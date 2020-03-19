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В Бурятии сняли колоритное видео в поддержу группы Little Big

В Бурятии сняли колоритное видео в поддержу группы Little Big
Общество, 
Актриса театра с родителями поучаствовали в популярном челлендже

Актриса Бурятского театра драмы Лосолма Протасова со своими родителями приняла участие в популярном #unovisionchallenge в поддержку группы Little Big, которая собиралась принять участие в Евровидении в этом году.

Они представили свой вариант с национальным колоритом.

- Такого видео ещё не было в челлендже. Мои родители, эжы и аба, за любой кипиш. Долго не пришлось уговаривать, - написала Лосолма.

Родители артистки исполняют незамысловатые движения на фоне дома, забора, поленницы, в трубе, сама Лосолма забралась на крышу отечественного автомобиля и повторила движения из клипа.

Подписчики страницы Лосолмы остались в восторге от креативного видео: «Здорово! Родители супер! На одной волне!!!», «Огромный и жирный лайк родителям», «Какие крутые, энергичные», «Круто у вас получилось», «Вообще супер. Вперёд на Евровидение».


Как сообщал «Байкал-Daily», также в этом челлендже приняла участие бурятский блогер Вика Буза. Она представила свой вариант видео, с привычной для неё юмористической подачей.

Однако, официальный портал Евровидения опубликовал сообщение об отмене конкурса в связи с угрозой распространения коронавируса.


Евровидение
 
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