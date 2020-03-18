Бурятский блогер Вика Буза сняла видео в поддержку группы Little Big

Она показала «маме» клип на песню Uno
Популярный блогер из Бурятии Виктория Бельгаева, более известная как Вика Буза, сняла забавный видеоролик в поддержку группы Little Big, которая примет участие в Евровидении в этом году.
Многие блогеры и пользователи Сети участвуют в специальном челлендже #unovisionchallenge, в котором нужно танцевать точно также, как и участники группы в новом клипе на песню «Uno», сохраняя при этом невозмутимое лицо. Однако Вика Буза поступила оригинально и вписала челлендж в собственный вайн.
В ролике показано, как Вика Буза разговаривает со своим альтер эго – собирательным образом мамы – и рассказывает о том, что на Евровидение поедет группа Little Big. Мать Вики Бузы интересуется, что это за группа, что «заменила её Сережу Лазарева». Тогда блогер показывает ей клип на телефоне – но вместо настоящего клипа Little Big на видео танцует сама Вика Буза.
За сутки видеоролик набрал более 377 тысяч просмотров. Пользователи Сети пишут: «Вика не останавливайся, ну я так от души уже лет 10 не смеялась», «тебя к ним в команду нужно», «Фантазия просто супер», «Маман в шоке».
Как сообщал «Байкал-Daily», к концу прошлого года Вика Буза набрала миллион подписчиков
. Ранее до этого ни один бурятский блогер не достигал такой отметки.
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