Лыжные гонки состоятся 7 марта в селе Кома
7 марта в Прибайкальском районе Бурятии пройдёт XIV открытый районный мемориал памяти участника Великой Отечественной войны, первого учителя физической культуры Коменской школы Фёдора Иннокентьевича Родионова.
Соревнования состоятся в местности Белая гора около села Кома. Парад открытия начнётся в 11:00 часов. Гонки свободным стилем стартуют в 12:00.
Состязаться участники будут по следующим возрастным группам и дистанциям:
- 2010 г.р. и младше – дистанция 500 м (мальчики и девочки);
- 2008-2009 гг.р. – дистанция 500 м (девочки), 1 км (мальчики);
- 2006- 2007 гг.р. – дистанция 500 м (девочки), 1 км (мальчики);
- 2004-2005 гг.р. – дистанция 1 км (девочки), 2 км (мальчики);
- 2002-2003 гг.р. – дистанция 2 км (девушки), 3 км (юноши);
- 19-30 лет – дистанция 2 км (женщины), 3 км (мужчины);
- 31-49 лет – дистанция 1 км (женщины), 2 км (мужчины);
- 50-59 лет – дистанция 500 м (женщины), 1 км (мужчины);
- 60 лет и старше – дистанция 500 м (женщины), 1 км (мужчины).
Победители и призёры по возрастным группам награждаются медалями, грамотами и вымпелами. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Республики Бурятия.
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В Прибайкалье состоится лыжный мемориал Ф.И. Родионова
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