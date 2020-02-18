В школах Улан-Удэ столовые выйдут из подвалов

Улан-удэнских младшеклассников обеспечат бесплатным питанием одномоментно
Горячим питанием все ученики младших классов должны быть обеспечены одномоментно. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в программе «Точка зрения».
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 января президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й классы. По его словам, в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должны предоставлять уже с 1 сентября 2020 года.
По словам Игоря Шутенкова, важно не только организовать обеды, которые будут включать все принципы здорового и качественного питания, но и оборудовать соответствующие помещения. Сейчас перед городом стоит задача строительства или модернизации столовых и буфетов в уже работающих школах.
- Не в каждой нашей школе существует столовая или буфет. Даже там, где существуют, не везде они могут одномоментно посадить наших детей за столы. Мы решаем вопрос по реконструкции пищеблока гимназии № 14. Она у нас вошла в программу по дальневосточной субсидии, и уже в этом году приступаем к строительству нового пищеблока. Такая же судьба, я надеюсь, ждёт и 35-ю школу, в которой пункт питания школьников расположен в подвале, где ни одного окошка, и где невозможно посадить сразу всех. Поэтому проблему знаем, проблему видим, сейчас обсчитываем эту проблему. И по результатам расчётов будем принимать решение, - подчеркнул мэр. – Будет непонятно, если в одной школе дети питаются, а во второй школе, которая рядышком, детей не кормят. Это было бы, наверное, и неправильно.
В новых школах все требования по организации питания в проектах уже учтены.
Мэр дал поручение комитету по образованию провести расчёты по потребности в финансировании по бесплатному горячему питанию, определить потребность по материально-технической базе пищеблоков, оснащению современным технологическим и холодильным оборудованием, инвентарём, уточнить, какие столовые нужно капитально отремонтировать.
С учётом всех этих составляющих комитет по образованию разработает план перехода на обеспечение бесплатным горячим питанием 100% учеников младших классов.
Финансирование будет производиться из федерального, регионального и местного бюджетов, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
В школах Улан-Удэ столовые выйдут из подвалов
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