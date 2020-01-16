Алексей Цыденов рассказал, как послание Путина отразится на Бурятии

К примеру, семьи Бурятии при рождении второго ребенка будут получать 752 тысячи рублей



В Бурятии семьи начнут получать материнский капитал при рождении первенца, а при рождении второго ребёнка маткапитал будет увеличен на 150 тысяч рублей. Алексей Цыденов на своей странице подробно рассказал о нововведениях, озвученных вчера президентом России Федеральному собранию, которые коснутся жителей Бурятии.



- Президент выступил с посланием Федеральному собранию. Многие эксперты его уже назвали «революционным», в нём затронуты важные сферы нашей жизни. Много из озвученного - напрямую коснётся жителей республики, отвечает на актуальные для нас вопросы. Это и беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, системные решения для сферы образования и здравоохранения, - пишет Алексей Цыденов.



Поддержка семей



С 1 января 2020 года будут предусмотрены ежемесячные выплаты на первых и вторых детей, причём не до 1,5 лет, как было ранее, а до 3 лет для семей, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека. В среднем по стране пособие будет составлять более 11 тысяч рублей на 1 ребёнка в месяц.



Президент предложил с 1 января 2020 года предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно для семей с доходами, не превышающими одного прожиточного минимума на человека. В республике таких семей сейчас 23 тысячи.



Программа маткапитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года. А сам материнский капитал начнут платить уже за первого ребёнка.



- С 1 января 2020 года маткапитал в размере 466, 617 рублей будет выплачиваться уже с рождением первенца. Маткапитал при рождении второго ребёнка будет увеличен на 150 тысяч рублей при рождении второго ребёнка, то есть до 616,617 рублей. Плюс дальневосточная выплата и региональная часть - порядка 136 тысяч рублей. Итого 752 тысячи рублей!!! – отмечает глава Бурятии.



Образование



Президент заявил о необходимости до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях – на это будут выделяться средства из федерального бюджета. В Бурятии сейчас численность детей от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных дошкольным образованием, составляет 3722 ребенка, от 3 до 7 лет – 5882 ребёнка. Из них в Улан-Удэ – 3360 (от 1,5 до 3 лет) и 4708 (от 3 до 7 лет).



Глава государства поручил к 2021 году обеспечить все школы высокоскоростным интернетом. Так, в Бурятии до конца 2021 года к интернету подключат 1066 социально значимых объектов, среди которых – школы, медицинские учреждения, пункты полиции МВД, пожарные части, администрации сельских поселений и территориальные избирательные участки. Подключение осуществляется в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». При этом на некоторых объектах интернет появится впервые, а остальные перейдут со спутниковой и мобильной связи на интернет по оптоволокну.



Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й классы.



- Сегодня только по Улан-Удэ общее количество учеников 1-4 классов составляет 28 819 человек, необходимая сумма для реализации закона о питании по городу составляет порядка 369 млн рублей. Всего по республике более 43,5 тысяч учеников младших классов не обеспечены бесплатным горячим питанием. Бесплатно в школе едят только льготники: дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей, - пишет глава Бурятии.



Изменения коснутся и доходов учителей. Президент предложил ввести доплаты классным руководителям в размере 5 тысяч рублей.



Кроме улучшения условий в школах, Путин предложил ежегодно увеличивать число мест в региональных вузах.



Здравоохранение



Президент поставил задачу к 2020 году в полном объёме завершить развёртывание фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы у специалистов на местах была возможность своевременно оказывать помощь людям. На решение этих задач будет выделено дополнительно более 550 млрд рублей.



- Кадровый вопрос строит сейчас крайне остро. Президент поставил задачу к 2024 году обеспечить специалистами все уровни здравоохранения. Так, 70% учебных мест станут целевыми по специальности «лечебное дело», 75% — по направлению «педиатрия». По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%, - отмечает Алексей Цыденов.



Экономика



Федеральный бюджет будет компенсировать 2/3 расходов регионов на предоставление инвестиционных налоговых вычетов.



- Это существенная мера для стимулирования инвестиционной активности, - считает глава Бурятии.







