Остановка появится в остановочном пункте Троицкое
С 10 февраля в пути следования пригородного поезда №6621 Улан-Удэ – Таловка назначается дополнительная остановка на остановочном пункте Троицкое.
В связи с этим отправление поезда со ст. Улан-Удэ назначено на 21:06 (вместо 21:08). Время прибытия поезда на станции Таловка остается без изменения – 22:20.
Время указано местное, сообщили в ВСЖД.
Электричке Улан-Удэ – Таловка назначили новую остановку
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