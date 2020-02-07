Электричке Улан-Удэ – Таловка назначили новую остановку

Остановка появится в остановочном пункте Троицкое



С 10 февраля в пути следования пригородного поезда №6621 Улан-Удэ – Таловка назначается дополнительная остановка на остановочном пункте Троицкое.



В связи с этим отправление поезда со ст. Улан-Удэ назначено на 21:06 (вместо 21:08). Время прибытия поезда на станции Таловка остается без изменения – 22:20.



Время указано местное, сообщили в ВСЖД.





