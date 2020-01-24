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В Улан-Удэ пострадавшего от собак мальчика перевели в отделение травматологии

В Улан-Удэ пострадавшего от собак мальчика перевели в отделение травматологии
Общество,  Фото:pixabay.com
Лечение ребёнка продолжается

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 января в 111 квартале Улан-Удэ на ученика младших классов напала стая бродячих собак. Он получил серьёзные травмы головы, рук и ног. 

Ребёнок получает лечение в Детской республиканской клинической больнице, ему оказали антирабическую помощь – то есть мероприятия по профилактике бешенства.

- Мальчик переведён из реанимации в отделение травматологии. Лечение продолжается, - сообщили сегодня «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.

Ранее тётя покусанного первоклассника рассказывала, что накануне прошла операция – она длилась четыре часа, наложили много швов. 

- Ну, спокойно же загрызть могли, это вообще! Он у нас ещё первоклассник, самый маленький в классе мальчик, худенький, - говорила тётя первоклассника.

Страшный случай случился, когда мальчик отправился в магазин, расположенный возле дома. Разъярённая стая собак напала на ребёнка, спасти его успели соседи, услышавшие детский плач. Именно они разогнали бездомных собак и вызвали скорую медицинскую помощь.

После инцидента мэр города поручил отловить свору собак, напавших на школьника. В пресс-службе республиканского управления ветеринарии сообщили, что отловили четырёх собак и доставили в городскую станцию по борьбе с болезнями животных. Там они будут находится под наблюдением в течение 10 суток для исключения бешенства.  

Тем временем, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» и устанавливают все обстоятельства происшествия.  

- В соответствии с действующим законодательством на органы государственной власти и местного самоуправления возложена обязанность по регулированию численности безнадзорных животных, включая организацию их отлова, транспортировки и содержания. Однако возрастающее количество бродячих собак, учащающиеся случаи их нападения на граждан, в том числе – на детей, указывают, что деятельность должностных лиц в данной сфере осуществляется ненадлежащим образом, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.


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