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В Улан-Удэ после нападения стаи собак на ребёнка возбуждено дело

В Улан-Удэ после нападения стаи собак на ребёнка возбуждено дело
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на 9-летнего мальчика в 111-го квартала Улан-Удэ напала стая собак.

В Следственном управлении по Бурятии сообщили некоторые дели произошедшего. Мальчик вышел из дома и направился в магазин. Через несколько метров возле одного из подъездов дома на него напала свора бродячих собак.

Их укусами ребёнку причинены многочисленные раны головы, рук и ног. Одна из жительниц дома, услышав на улице лай и крики, вместе с матерью выбежала из квартиры. Вместе с проходившим мимо парнем они отогнали от мальчика собак и вызвали скорую медицинскую помощь.

- В соответствии с действующим законодательством на органы государственной власти и местного самоуправления возложена обязанность по регулированию численности безнадзорных животных, включая организацию их отлова, транспортировки и содержания. Однако возрастающее количество бродячих собак, учащающиеся случаи их нападения на граждан, в том числе – на детей, указывают, что деятельность должностных лиц в данной сфере осуществляется ненадлежащим образом, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В этой связи следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - заключили в Следственном управлении.

В пресс-службе республиканского минздрава «Байкал-Daily» сообщали, что мальчик получает лечение в Детской республиканской клинической больнице. В послеоперационный период ребёнка будут наблюдать в условиях палаты интенсивной терапии.

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