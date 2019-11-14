Обучающий курс состоит из 10 уроков
В Иркутске дан старт проекту «Смартфон для всех». Обучающая программа для иркутян старшего поколения включает в себя образовательный курс из 10 уроков, с помощью которых пожилых научат пользоваться современными устройствами связи.
- В Иркутске уже на протяжении нескольких лет успешно реализуется проект «Старость в радость». Ежегодно в нём принимают участие более 5 тысяч человек. Иркутяне старшего поколения с удовольствием обучаются работе на компьютере, учат иностранные языки, занимаются оздоровительной гимнастикой, танцами, театральным искусством. Новый проект – ещё одна возможность для пенсионеров чувствовать себя уверенно в современном мире, общаться с близкими и друзьями, используя современные технические устройства, – отметила завсектором по связям с общественностью управления по информационной политике, связям со СМИ и общественностью городской администрации Екатерина Арестова.
Уроки для иркутян старшего поколения уже начались в микрорайонах Солнечный, Первомайский. В ближайшее время «Смартфон для всех» стартует и в других районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Пожилых иркутян учат пользоваться смартфонами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Могойтуйский коллектив «Уянга» стал лауреатом первой степени в Новосибирске
Победу разделили команды иркутских школ №15 и №27
За перевозку мяса без ветеринарных документов возьмут штраф
На встрече они обсудили вопросы развития КВН в областном центре
Она оснащена в соответствии с современными стандартами
Соревнования проходили 11 ноября в Москве
Мероприятие будет проводиться в школе №1 с 18 по 22 ноября
Аграрии получат по страховке более 99 миллионов рублей
В дар университету был передан тибетско-монгольский словарь
За сутки в двух ДТП погибло 11 человек
Акция прошла в Гусиноозёрске
Специалисты отказываются там работать из-за ветхого здания фельдшерско-акушерского пункта
ФНС России гарантирует режим конфиденциальности сведений
Лучший учитель Бурятии 2014 года Алексей Тихонов обошёл более 500 учителей со всей России
В помещении, где хранилась крупа, был слишком влажный воздух