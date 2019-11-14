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Пожилых иркутян учат пользоваться смартфонами

Пожилых иркутян учат пользоваться смартфонами
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Обучающий курс состоит из 10 уроков

В Иркутске дан старт проекту «Смартфон для всех». Обучающая программа для иркутян старшего поколения включает в себя образовательный курс из 10 уроков, с помощью которых пожилых научат пользоваться современными устройствами связи.

- В Иркутске уже на протяжении нескольких лет успешно реализуется проект «Старость в радость». Ежегодно в нём принимают участие более 5 тысяч человек. Иркутяне старшего поколения с удовольствием обучаются работе на компьютере, учат иностранные языки, занимаются оздоровительной гимнастикой, танцами, театральным искусством. Новый проект – ещё одна возможность для пенсионеров чувствовать себя уверенно в современном мире, общаться с близкими и друзьями, используя современные технические устройства, – отметила завсектором по связям с общественностью управления по информационной политике, связям со СМИ и общественностью городской администрации Екатерина Арестова.

Уроки для иркутян старшего поколения уже начались в микрорайонах Солнечный, Первомайский. В ближайшее время «Смартфон для всех» стартует и в других районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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