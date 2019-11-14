Пожилых иркутян учат пользоваться смартфонами

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Обучающий курс состоит из 10 уроков



В Иркутске дан старт проекту «Смартфон для всех». Обучающая программа для иркутян старшего поколения включает в себя образовательный курс из 10 уроков, с помощью которых пожилых научат пользоваться современными устройствами связи.



- В Иркутске уже на протяжении нескольких лет успешно реализуется проект «Старость в радость». Ежегодно в нём принимают участие более 5 тысяч человек. Иркутяне старшего поколения с удовольствием обучаются работе на компьютере, учат иностранные языки, занимаются оздоровительной гимнастикой, танцами, театральным искусством. Новый проект – ещё одна возможность для пенсионеров чувствовать себя уверенно в современном мире, общаться с близкими и друзьями, используя современные технические устройства, – отметила завсектором по связям с общественностью управления по информационной политике, связям со СМИ и общественностью городской администрации Екатерина Арестова.



Уроки для иркутян старшего поколения уже начались в микрорайонах Солнечный, Первомайский. В ближайшее время «Смартфон для всех» стартует и в других районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

