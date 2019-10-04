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В Забайкалье восстановлены все повреждённые степными пожарами мосты

В Забайкалье восстановлены все повреждённые степными пожарами мосты
Общество,  Фото:пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Автомобильные мосты открыты для движения транспорта

В Забайкальском крае завершены ремонтно-восстановительные работы на трёх мостах, которые были уничтожены или повреждены во время степных пожаров в апреле этого года.

- В настоящее время автомобильные мосты открыты для движения транспорта. Также подрядчики рекультивировали временные объездные дороги, – рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.

По информации пресс-службы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона, во время чрезвычайной ситуации в Забайкалье пострадали мосты на подъезде к селу Шара и по дороге к селу Шара-Шаракан в Александрово-Заводском районе, а также мост на подъезде к селу Алеур в Нерчинском районе.
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