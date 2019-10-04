В Забайкалье восстановлены все повреждённые степными пожарами мосты

Общество, Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Автомобильные мосты открыты для движения транспорта



В Забайкальском крае завершены ремонтно-восстановительные работы на трёх мостах, которые были уничтожены или повреждены во время степных пожаров в апреле этого года.



- В настоящее время автомобильные мосты открыты для движения транспорта. Также подрядчики рекультивировали временные объездные дороги, – рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.



По информации пресс-службы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона, во время чрезвычайной ситуации в Забайкалье пострадали мосты на подъезде к селу Шара и по дороге к селу Шара-Шаракан в Александрово-Заводском районе, а также мост на подъезде к селу Алеур в Нерчинском районе.

