Дзюдоисты Иркутской области выиграли 18 медалей на первенстве Сибири

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

По итогам соревнований они получили 13 путёвок на первенство России



Спортсмены Иркутской области выиграли 18 медалей на первенстве Сибирского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования проходили с 27 по 29 сентября в Абакане и собрали 430 спортсменов из десяти регионов.



Среди юношей победили Николай Цветков (весовая категория до 66 кг), Умеджон Раджабов (до 81 кг) и Владислав Дорофеев (свыше 90 кг). Серебряным призёром в весе до 60 кг стал Андрей Долгов. Бронзовые медали взяли Артём Димитров и Никита Большаков (весовая категория до 55 кг), Семён Маслов (до 60 кг), Санжарбек Темиров и Сергей Кондаков (до 66 кг), Алексей Тютрин (до 73 кг), Степан Степанов (до 90 кг), Артём Федоровцев (свыше 90 кг).



Среди девушек серебряную медаль в весе до 57 кг завоевала Кристина Куприянова. Бронзовыми призёрами стали Любовь Власова (до 44 кг), Валерия Адаховская (до 48 кг), Валерия Мерзлякова (до 52 кг), Ирина Боровицкая (до 70 кг) и Виктория Киселёва (свыше 70 кг).



По итогам соревнований спортсмены Иркутской области выиграли 13 путёвок на первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое с 28 ноября по 1 декабря состоится в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

