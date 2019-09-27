Житель Бурятии предлагает скинуться блогеру Илье Варламову на поездку в Улан-Удэ



Сейчас у Виталия более 7 тысяч подписчиков на странице в Instagram. Он проехал Сибирь, Казахстан и на данный момент находится в Москве. Буквально накануне он встретился с известным блогером Ильей Варламовым и опубликовал пост, в котором предложил жителям Бурятии скинуться на билет блогеру до Улан-Удэ.



Под совместной фотографией Виталий пишет (орфография сохранена):



- Илья Варламов- Урбанист, архитектор, фотограф, путешественник, блогер, Предприниматель и просто невероятно трудолюбивый человек! Если вы следите за Ильей в соц.сетях, то вы наверняка знаете, что только за одну неделю, он может побывать в трёх разных странах, попутно сделав обзоры самых замечательных мест на своём пути, дать несколько лекций, и смачно проехаться по провинциальным застройкам! Герой современной журналистики: всегда на передовой, на майдан, в Париж на демонстрации, в Гон-Конг в самое пекло, и всегда он делает самые удачные кадры! И знаете что! Я бы очень хотел, чтобы Илья приехал в Улан-Удэ на прогулку с мэром) И прогулялся по солнечной столице с господином Шутинковым... может попросим все вместе Илью? И на билет скинемся? – обратился путешественник.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виталий Психолог🌍 (@mr.bogatov) 25 Сен 2019 в 11:35 PDT



В комментариях к посту откликнулось мало пользователей:



«Круто, Варламов!», «Я не знал, кто такой Варламов. А надо вообще?», «Я ЗА приезд и БДСМ (Большая Дорога с Мэром) Улан-Удэ» - на это Виталий ответил: «Это было бы незабываемое шоу, хотя знаешь, я думаю, что нас местный народ понятия не имеет кто такой Варламов...»



Блогер ни разу не был в Улан-Удэ, но этой весной приезжал в Забайкалье, тогда он



- В Чите не просто грязно, в Чите настоящая экологическая катастрофа, бедствие, чрезвычайная ситуация. В Чите не просто грязно, в Чите люди живут буквально на свалках, а нечистоты выливают за окно. Некоторые районы Читы сегодня можно описывать строками из учебников истории. Примерно так выглядели средневековые города, утопающие в нечистотах, - написал в своём посте московский блогер.



В комментариях к посту откликнулось мало пользователей:«Круто, Варламов!», «Я не знал, кто такой Варламов. А надо вообще?», «Я ЗА приезд и БДСМ (Большая Дорога с Мэром) Улан-Удэ» - на это Виталий ответил: «Это было бы незабываемое шоу, хотя знаешь, я думаю, что нас местный народ понятия не имеет кто такой Варламов...»Блогер ни разу не был в Улан-Удэ, но этой весной приезжал в Забайкалье, тогда он назвал Читу «новой мусорной столицей России» - В Чите не просто грязно, в Чите настоящая экологическая катастрофа, бедствие, чрезвычайная ситуация. В Чите не просто грязно, в Чите люди живут буквально на свалках, а нечистоты выливают за окно. Некоторые районы Читы сегодня можно описывать строками из учебников истории. Примерно так выглядели средневековые города, утопающие в нечистотах, - написал в своём посте московский блогер.