Бурятия вошла в пятёрку регионов с самыми здоровыми детьми

В России назвали регионы с самыми больными и здоровыми детьми



Бурятия вошла в пятёрку регионов России, где дети реже всего болеют. Рейтинг, созданный на основе данных миндрава, представило издание News.ru.



- В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения). Далее следуют Карелия (339 633,9) и Архангельская область (335 739). Кроме того, в пятёрку «лидеров» попали Ямало-Ненецкий (323 206,8) и Чукотский (322 011,8) автономные округа, - сообщает News.ru.



Наименьшие показатели по заболеваемости детей отмечаются в Чечне (59 112), Кабардино-Балкарии (115 426) и Республике Тыва (121 992,7). Несколько больше болезней — в Адыгее (131 375,9) и Бурятии (141 659,9).



В среднем по России дети возрастом до 14 лет стали болеть реже: в 2018 году на 100 тысяч детского населения пришлось 220 488,2 болезни, тогда как в 2013-м — 230 429.



С психологической точки зрения наиболее напряжённым периодом обучения для мальчиков стали с 1-го по 3-й и 11-й классы. У этих возрастных категорий чаще всего выявляются язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония.



Для девочек самый сложный период — с 9-го по 11-й классы. Они более подвержены дефициту массы тела, головным болям, неврозам и близорукости, отмечает News.ru.



