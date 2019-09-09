Россиянам разрешат покупать алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов



При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта россияне смогут предъявлять мобильное приложение. Это станет возможным в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете «Известия».



Мобильное приложение, заменяющее бумажный паспорт, будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.



- При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймём уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость, - цитируют Акимова «Известия».

