Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов
При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта россияне смогут предъявлять мобильное приложение. Это станет возможным в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете «Известия».
Мобильное приложение, заменяющее бумажный паспорт, будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.
- При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймём уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость, - цитируют Акимова «Известия».
Россиянам разрешат покупать алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
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