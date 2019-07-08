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В заказнике в Бурятии стало больше тарбаганов

В заказнике в Бурятии стало больше тарбаганов
Общество,  Фото:пресс-служба Байкальского заповедника
Учёные подсчитали численность монгольского сурка

В июне в Бурятии в природном заказнике «Алтачейский» пересчитали сурка монгольского (тарбагана), сообщает пресс-служба ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

Учёт вёлся не только на стационарных, но и на новых выявленных колониях.

– В последние годы тарбагана на территории Алтачейского заказника отмечается все больше и больше. Появляются новые колонии, порой даже небольшие, состоящие из одной – двух семей и 10-12 жилых нор, - отметил старший государственный инспектор Алтачейского заказника Сергей Красиков.

По словам научных сотрудников Байкальского заповедника, сурок активно расселяется, занимая новые экологические ниши.

– На протяжении четырёх дней мы с коллегами обследовали свойственные биотопы тарбагана и изучали известные нам 10 колоний. Нам удалось выявить 13 новых колоний, ранее не отмеченных на территории заказника. Всего же было отмечено около тысячи жилых нор сурка монгольского. Также во время учёта отмечены молодые животные этого года, несмотря на то что, чаще всего их наблюдают в начале июля. На некоторых колониях был определён состав семей. Во многом это получилось благодаря фотоловушкам, на кадры которых попали от одной до трёх молодых особей в семье, - рассказал врио заместителя директора по научной работе Алексей Китаев.

Таким образом, к настоящему времени в заказнике обитает 184 особи монгольского сурка. Динамика численности подтверждает, что численность этого вида увеличивается, и, в первую очередь, это связано с природоохранными мероприятиями, которые проводят сотрудники Байкальского заповедника на территории Алтачейского заказника.

Справка:

Сурок монгольский (тарбаган) – представитель отряда грызуна, семейства беличьи. Его телосложение тяжёлое, крупное. Размер самцов составляет около 60-63 см., самки немного мельче – 55-58 см. Приблизительный вес – около 5-7 кг. Голова средняя, по форме напоминает кроличью. Глаза большие и тёмные, довольно крупный чёрный нос. Шея короткая. Зрение, обоняние и слух развиты хорошо. Лапы короткие, хвост длинный – примерно треть длины всего тела у некоторых видов. Как и у всех грызунов, передние зубы длинные. С приходом осени, в сентябре, зверьки впадают в спячку, укрывшись глубоко в своих норах на 6-7 месяцев. Эти животные встречаются в степной части Алтачейского заказника, занимают старые заброшенные поля. Тарбаганы живут колониями. Зверьки ведут дневной образ жизни.

Пока семья занята рытьём норы или кормёжкой, один из них стоит на возвышенности и в случае опасности предупреждает всю округу пронзительным свистом. Эти животные очень пугливые и осторожные, и в то же время любопытные. Прежде чем выйти из норы, они долгое время будут осматриваться и принюхиваться, пока не убедятся в безопасности.

Каждая отдельная семья тарбаганов имеет свою сеть норок, куда входит гнездовая нора, зимняя и летняя «резиденции», уборные и многометровые коридоры, заканчивающиеся несколькими выходами. Даже не очень быстрый зверёк чувствует себя в относительной безопасности – в случае угрозы он всегда может спрятаться.
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