Парки Улан-Удэ раскрасят «Краски лета»

Праздник красок и детства пройдёт в парках «Юбилейный», им. Орешкова и им. Жанаева



В первый летний день парки столицы Бурятии приглашают всех горожан и гостей города на грандиозный, красочный праздник детства «Краски лета», сообщает пресс-служба улан-удэнской Дирекции по паркам культуры и отдыха.



1 июня в парке «Юбилейный» праздничная программа начнётся в 13:00. Посетителей ждут множество сюрпризов, а именно:

- благотворительный концерт по сбору средств для детей из малообеспеченных, многодетных семей;

- парад многодетных семей;

- дискотека в стиле «Живые 90-е!»;

- выступление кавер-группы «The LaKers»;

- массовый танцевальный флэш-моб от «Go-Go Dance»;

- праздник красок «Холи»;

- акция «Yarnbombing» – «взрыв пряжи»;

- выступление коллективов и солистов города Улан-Удэ;

- соревнования по дворовым играм и видам спорта;

- множество всевозможных художественных мастер-классов;

- аквагримм и боди-арт;

- конкурсы, игры и розыгрыши призов и подарков.



Парк им. С.Н. Орешкова ждёт гостей на праздник детства в 13:00. В программе праздника:

- сольный концерт образцовой вокально-эстрадной студии «Туяа»;

- дискотека в стиле «Живые 90-е!» и умопомрачительные танцы «Go-Go Dance»;

- праздник красок «Холи»;

- выступление коллективов и солистов города;

- фестиваль дворовых игр среди команд Железнодорожного района;

- турнир по «BeyBlade» и «Спидкубинг»;

- аквагримм и боди-арт;

- конкурсы, розыгрыши, игры, море призов и подарков.



Парк им. Д.Ж. Жанаева встретит маленьких горожан и их родителей в 12:00. Хорошее настроение и море позитива гарантируют:

- развлекательная концертная программа с выступлениями лучших коллективов и солистов города Улан-Удэ;

- дискотека в стиле «Живые 90-е!» и умопомрачительные танцы «Go-Go Dance»;

- праздник красок «Холи»;

- фотовыставка Анастасии Нефедьевой «Просто Индия»;

- аквагримм и боди-арт;

- конкурс на лучший «Детский рисунок»;

- всеразличные мастер-классы;

- конкурсы, розыгрыши, игры и, конечно же, призы и подарки.

