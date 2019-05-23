Праздник красок и детства пройдёт в парках «Юбилейный», им. Орешкова и им. Жанаева
В первый летний день парки столицы Бурятии приглашают всех горожан и гостей города на грандиозный, красочный праздник детства «Краски лета», сообщает пресс-служба улан-удэнской Дирекции по паркам культуры и отдыха.
1 июня в парке «Юбилейный» праздничная программа начнётся в 13:00. Посетителей ждут множество сюрпризов, а именно:
- благотворительный концерт по сбору средств для детей из малообеспеченных, многодетных семей;
- парад многодетных семей;
- дискотека в стиле «Живые 90-е!»;
- выступление кавер-группы «The LaKers»;
- массовый танцевальный флэш-моб от «Go-Go Dance»;
- праздник красок «Холи»;
- акция «Yarnbombing» – «взрыв пряжи»;
- выступление коллективов и солистов города Улан-Удэ;
- соревнования по дворовым играм и видам спорта;
- множество всевозможных художественных мастер-классов;
- аквагримм и боди-арт;
- конкурсы, игры и розыгрыши призов и подарков.
Парк им. С.Н. Орешкова ждёт гостей на праздник детства в 13:00. В программе праздника:
- сольный концерт образцовой вокально-эстрадной студии «Туяа»;
- дискотека в стиле «Живые 90-е!» и умопомрачительные танцы «Go-Go Dance»;
- праздник красок «Холи»;
- выступление коллективов и солистов города;
- фестиваль дворовых игр среди команд Железнодорожного района;
- турнир по «BeyBlade» и «Спидкубинг»;
- аквагримм и боди-арт;
- конкурсы, розыгрыши, игры, море призов и подарков.
Парк им. Д.Ж. Жанаева встретит маленьких горожан и их родителей в 12:00. Хорошее настроение и море позитива гарантируют:
- развлекательная концертная программа с выступлениями лучших коллективов и солистов города Улан-Удэ;
- дискотека в стиле «Живые 90-е!» и умопомрачительные танцы «Go-Go Dance»;
- праздник красок «Холи»;
- фотовыставка Анастасии Нефедьевой «Просто Индия»;
- аквагримм и боди-арт;
- конкурс на лучший «Детский рисунок»;
- всеразличные мастер-классы;
- конкурсы, розыгрыши, игры и, конечно же, призы и подарки.
Парки Улан-Удэ раскрасят «Краски лета»
Общество, Фото:
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