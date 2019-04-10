Общественники Бурятии одни из самых активных в конкурсе президентских грантов

Они подали 73 заявки на общую сумму более 140 млн рублей
Некоммерческие организации Бурятии в 2019 году на первый конкурс Фонда президентских грантов подали 73 заявки на общую сумму более 140 млн рублей. Это третий результат среди регионов Дальневосточного федерального округа после Якутии и Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Большинство проектов направлено на охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни. Например, реабилитацию детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, выявление больных раком лёгких на ранней стадии, снижение общего уровня заболеваемости в республике, лечение от наркотической, алкогольной и табачной зависимости и многое другое.
Другие НКО готовы вести работу в области науки, образования и просвещения. Это как организация творческого досуга детей, воспитание патриотизма и вовлечение молодёжи и подростков в исследовательскую деятельность, обучение сельских школьников прикладным профессиям, экологическое просвещение, так сохранение национальных особенностей семейских, практическое применение буддийского учения для наставления взрослых и детей.
Немало проектов заявлено в сфере социальной защиты и поддержки молодёжи, семей, имеющих детей-инвалидов или с ограниченными возможностями здоровья, людей старшего поколения, инвалидов и детей-сирот.
Общественники республики также предлагают вести работу по сохранению исторической памяти о казаках, хунну, воинах, павших на полях гражданской и Великой Отечественной войны, поддержке семьи, охране окружающей среды, защите животных, сохранению уникальной бурятской, эвенкийской культуры, организации добровольческой деятельности, развитию ТОС и в других областях.
Всего экспертам первого в 2019 году конкурса президентских грантов предстоит оценить более 8 тысяч заявок со всей России. Победители будут объявлены после 1 июня. Поддержанные проекты смогут стартовать уже с 1 июля.
В 2018 году было проведено два этапа конкурса фонда президентских грантов, по результатам которого 28 организаций Бурятии получили финансовую поддержку на общую сумму свыше 62,3 млн рублей. Для сравнения - в 2017 году 25 организаций получили субсидии на 46,8 млн рублей.
Отбор на второй в текущем году конкурс пройдёт с 10 июня по 31 июля. По итогам двух конкурсов 2019 года между некоммерческими организациями будет распределено до 8 млрд рублей. Также в этом году с 14 октября по 25 ноября можно будет подать заявки на первый конкурс 2020 года.
Всего за два года работы в пяти его конкурсах приняли участие более 19 тысяч некоммерческих организаций. Это 9% от всех зарегистрированных в стране НКО.
Общественники Бурятии одни из самых активных в конкурсе президентских грантов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В конце апреля-начале мая ожидаются массовые восхождения на высочайшую вершину Саян - гору Мунку-Сардык
Они примут участие в Дальневосточном этапе всероссийского фестиваля
Они подали 73 заявки на общую сумму более 140 млн рублей
Таким документом определяются колористическое решение фасада и материалы отделки, места размещения наружной рекламы, вывесок и многого другого
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике без осадков
Предложение изменить приказ №63 минприроды прокомментировал заместитель главного инженера «Мосводоканала» Сергей Стрельцов
Бассейн реки Хангал расположен в Монголии
Обряд построения начнется завтра
Благодаря ему театр войдет в дом к каждому инвалиду по зрению и слуху.
Спортсмен выступал в весовой категории 81 кг.
Спортсмены из Бурятии не принимали участие в соревновании
Рейтинг оценивал университеты по уровню их вклада в развитие региона.
Консультации получили более пятидесяти человек.
Также состоится сбор средств для стерилизации бездомных животных.
Выборы в городскую Думу пройдут 8 сентября