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Общественники Бурятии одни из самых активных в конкурсе президентских грантов

Общественники Бурятии одни из самых активных в конкурсе президентских грантов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они подали 73 заявки на общую сумму более 140 млн рублей

Некоммерческие организации Бурятии в 2019 году на первый конкурс Фонда президентских грантов подали 73 заявки на общую сумму более 140 млн рублей. Это третий результат среди регионов Дальневосточного федерального округа после Якутии и Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Большинство проектов направлено на охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни. Например, реабилитацию детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, выявление больных раком лёгких на ранней стадии, снижение общего уровня заболеваемости в республике, лечение от наркотической, алкогольной и табачной зависимости и многое другое.

Другие НКО готовы вести работу в области науки, образования и просвещения. Это как организация творческого досуга детей, воспитание патриотизма и вовлечение молодёжи и подростков в исследовательскую деятельность, обучение сельских школьников прикладным профессиям, экологическое просвещение, так сохранение национальных особенностей семейских, практическое применение буддийского учения для наставления взрослых и детей.

Немало проектов заявлено в сфере социальной защиты и поддержки молодёжи, семей, имеющих детей-инвалидов или с ограниченными возможностями здоровья, людей старшего поколения, инвалидов и детей-сирот.

Общественники республики также предлагают вести работу по сохранению исторической памяти о казаках, хунну, воинах, павших на полях гражданской и Великой Отечественной войны, поддержке семьи, охране окружающей среды, защите животных, сохранению уникальной бурятской, эвенкийской культуры, организации добровольческой деятельности, развитию ТОС и в других областях.

Всего экспертам первого в 2019 году конкурса президентских грантов предстоит оценить более 8 тысяч заявок со всей России. Победители будут объявлены после 1 июня. Поддержанные проекты смогут стартовать уже с 1 июля.

В 2018 году было проведено два этапа конкурса фонда президентских грантов, по результатам которого 28 организаций Бурятии получили финансовую поддержку на общую сумму свыше 62,3 млн рублей. Для сравнения - в 2017 году 25 организаций получили субсидии на 46,8 млн рублей.

Отбор на второй в текущем году конкурс пройдёт с 10 июня по 31 июля. По итогам двух конкурсов 2019 года между некоммерческими организациями будет распределено до 8 млрд рублей. Также в этом году с 14 октября по 25 ноября можно будет подать заявки на первый конкурс 2020 года.

Всего за два года работы в пяти его конкурсах приняли участие более 19 тысяч некоммерческих организаций. Это 9% от всех зарегистрированных в стране НКО.
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