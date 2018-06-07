В День России в Улан-Удэ пройдёт концерт

Организаторы обещают накормить горожан полевой кухней
12 июня в 14:00 на территории торгового комплекса «Фортуна» состоится гала-концерт республиканского фестиваля русской песни «ЗвениУдинск», посвящённый Дню России, сообщают в управление по информационной политике Улан-Удэ.
Гости фестиваля - известные исполнители фольклора, а также театр народной музыки и танца «Забава».
В программе мероприятия запланированы:
- народные забавы,
- полевая кухня,
- розыгрыши призов
- подарки от партнёров,
- выступления русских богатырей,
- национальная кухня.
Для высоких гостей провели экскурсию по выставке, рассказали им о культуре и традициях бурятского народа (фото, видео)
Всего выбрали победителей по шести номинациям
Обманутые дольщики готовы выйти на митинги и объявить голодовку
Организаторы обещают накормить горожан полевой кухней
По словам горожан, сейчас там невозможно гулять из-за неприятного запаха (Видео)
Они сразились в служебном двоеборье
Особое внимание автоинспекторы уделят пешеходным переходам и перекрёсткам
Малыши разучивали новые стишки и подвижные игры
Уборка запланирована на Щучьем озере
Изделия были представлены на «АвтоМотоШоу-2018»
Они пройдут в районах республики с 4 по 9 июня
Колледж приглашает желающих получить классическое образование
Она заработала в Селенгинском районе
В её рамках жителям столицы Бурятии расскажут о краснокнижных животных
Елена Жамбалова выиграла 700 тысяч рублей