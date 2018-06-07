В День России в Улан-Удэ пройдёт концерт

В программе мероприятия запланированы: - народные забавы, - полевая кухня, - розыгрыши призов - подарки от партнёров, - выступления русских богатырей, - национальная кухня.

Гости фестиваля - известные исполнители фольклора, а также театр народной музыки и танца «Забава».

12 июня в 14:00 на территории торгового комплекса «Фортуна» состоится гала-концерт республиканского фестиваля русской песни «ЗвениУдинск», посвящённый Дню России, сообщают в управление по информационной политике Улан-Удэ.

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