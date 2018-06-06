Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июня

05 Июня

Популярное

Известный путешественник из Беларуси приедет в Улан-Удэ на велосипеде

Общество, 
Известный белорусский путешественник Геннадий Пузанкевич, который в 2015 году совершил восхождение на Килиманджаро в сланцах на босу ногу, добрался до Алтайского края

Сегодня, 6 июня, он побывал в селе Быстрый Исток, в Мемориальном музее В. С. Золотухина.Пузанкевич добрался из своей страны до Алтая на велосипеде «Аист», преодолев более 4 тыс. км. Его путешествие началось 27 апреля, когда он выехал из города Жодино.

Маршрут у него написан от руки: Челябинск, Курган, Макушино, Петропавловск, Исилькуль, Новосибирск, Горно-Алтайск, Бийск, Улан-Удэ, Чита, Находка.

Путешественник рассказал, что давно мечтал побывать на Алтае. Он познакомился с экспозицией, прослушал экскурсию «История одной мечты. Жизнь и творчество народного артиста В. С. Золотухина». Об этом рассказали на странице музея «ВКонтакте». Также гость оставил отзыв: «Наконец, сбылась мечта «идиота». Я попал на Родину Золотухина. <…> У меня от эмоций нет слов. За это я благодарен судьбе. Путь, проведенный мной в 4530 км на обычном велосипеде, <…> был не легким, но он того стоил. Низкий поклон Золотухину от поклонника его творчества».

Вообще профессия Пузанкевича – таксидермист. Но прославился больше своими путешествиями. К примеру, бывал на Цейлоне, в Малайзии, Индии, Африке, на Дальнем Востоке и в Карелии, на Соловецких островах. Говорят, Пузанкевич путешествует только по экзотическим местам, туры по Европе его не интересуют, сообщает ap22.ru.
туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнские студенты проведут каникулы в Народной дружине
Общество, 06.06.2018
Член Общественного совета при МВД Бурятии Вадим Борхоев и сотрудник отдельного батальона ППС Татьяна Васева приняли участие в ярмарке рабочих мест для студентов Улан-Удэнского торгово-экономического техникума
Известный путешественник из Беларуси приедет в Улан-Удэ на велосипеде
Общество, 06.06.2018
Известный белорусский путешественник Геннадий Пузанкевич, который в 2015 году совершил восхождение на Килиманджаро в сланцах на босу ногу, добрался до Алтайского края
В Улан-Удэ стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту
В Улан-Удэ стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту
Общество, 06.06.2018
Торжественная церемония открытия прошла на Центральном стадионе. В чемпионате принимают участие 11 команд, в составе которых есть и юные спортсмены. Всего в столицу Бурятии съехались более 200 участников
Байкал вошёл в «Золотое кольцо Сибири»
Общество, 06.06.2018
Иркутская область вошла в межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Сибири». Об этом сообщила заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова во время круглого стола с экспертами Русского географического общества
В Улан-Удэ открылась выставка книг 19 века
В Улан-Удэ открылась выставка книг 19 века
Общество, 06.06.2018
Здесь представлены уникальные книги ведущих учёных, медиков и военных
Улан-удэнская колония поставляет одежду предприятиям
Общество, 06.06.2018
Образцы изделий утверждены заказчиками
Культурные ценности вывозить за пределы Бурятии будет сложнее
Культурные ценности вывозить за пределы Бурятии будет сложнее
Общество, 06.06.2018
В Бурятской таможне обсудили незаконный вывоз культурных ценностей
Самовольщики Улан-Удэ хотят узаконить ДНТ через Путина
Самовольщики Улан-Удэ хотят узаконить ДНТ через Путина
Общество, 06.06.2018
Своё видеообращение они отправили президенту
Ограниченно годные призывники смогут пойти в армию
Ограниченно годные призывники смогут пойти в армию
Общество, 06.06.2018
Внесены изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
В Ангаре купались дети без родителей
Общество, 06.06.2018
Стражи порядка просят взрослых следить за безопасностью своих детей
В России выбрали самые абсурдные объявления
В России выбрали самые абсурдные объявления
Общество, 06.06.2018
Подведены промежуточные итоги конкурса нелепых объявлений
В улан-удэнском сквере прошёл детский праздник
В улан-удэнском сквере прошёл детский праздник
Общество, 06.06.2018
Во время торжества детям раздавали мороженое
На стройку рядом с детсадом в Улан-Удэ пожалуются Путину
На стройку рядом с детсадом в Улан-Удэ пожалуются Путину
Общество, 06.06.2018
Строительство девятиэтажки на проспекте 50-летия Октября на два года обеспечит детский сад пылью, шумом и рисками, связанными с работой строительного крана
Жителей Бурятии просят благоустроить Усть-Ордынский дацан
Жителей Бурятии просят благоустроить Усть-Ордынский дацан
Общество, 06.06.2018
Большой ремонт требуется одному из дуганов, расположенных на территории дацана, в преддверии «Алтарганы»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^