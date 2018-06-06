Известный путешественник из Беларуси приедет в Улан-Удэ на велосипеде

Известный белорусский путешественник Геннадий Пузанкевич, который в 2015 году совершил восхождение на Килиманджаро в сланцах на босу ногу, добрался до Алтайского края



Сегодня, 6 июня, он побывал в селе Быстрый Исток, в Мемориальном музее В. С. Золотухина.Пузанкевич добрался из своей страны до Алтая на велосипеде «Аист», преодолев более 4 тыс. км. Его путешествие началось 27 апреля, когда он выехал из города Жодино.



Маршрут у него написан от руки: Челябинск, Курган, Макушино, Петропавловск, Исилькуль, Новосибирск, Горно-Алтайск, Бийск, Улан-Удэ, Чита, Находка.



Путешественник рассказал, что давно мечтал побывать на Алтае. Он познакомился с экспозицией, прослушал экскурсию «История одной мечты. Жизнь и творчество народного артиста В. С. Золотухина». Об этом рассказали на странице музея «ВКонтакте». Также гость оставил отзыв: «Наконец, сбылась мечта «идиота». Я попал на Родину Золотухина. <…> У меня от эмоций нет слов. За это я благодарен судьбе. Путь, проведенный мной в 4530 км на обычном велосипеде, <…> был не легким, но он того стоил. Низкий поклон Золотухину от поклонника его творчества».



Вообще профессия Пузанкевича – таксидермист. Но прославился больше своими путешествиями. К примеру, бывал на Цейлоне, в Малайзии, Индии, Африке, на Дальнем Востоке и в Карелии, на Соловецких островах. Говорят, Пузанкевич путешествует только по экзотическим местам, туры по Европе его не интересуют, сообщает ap22.ru.

