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В Бурятии бесплатно обучат персонал гостиниц и ресторанов

В Бурятии бесплатно обучат персонал гостиниц и ресторанов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обучение продлится 10 дней

Организаторы обучения - министерство туризма республики и туристский информационный центр «Байкал». Участниками могут стать сотрудники гостиниц, гостевых домов, ресторанов, кафе, работающие на первой линии в сфере туризма и гостеприимства. Они смогут повысить профессиональный уровень. Также на курсах ждут желающих приобрести профессию в этой области.
 
Преподаватели дадут знания о психологии и этике делового контакта, о рассмотрят мастерство самопрезентации, а также о невербальных коммуникациях. В программе обучения – тактика ведения переговоров с клиентами, этика и организация общения с VIP-клиентами, людьми с ограниченными возможностями, иностранными гостями.

Обучение пройдёт с 1 ноября по 10 декабря, сообщает ТИЦ «Байкал». По итогам бесплатного обучения в финалисты получат сертификаты от института непрерывного образования Бурятской сельхозакадемии.
туризм

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