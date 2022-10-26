В Бурятии бесплатно обучат персонал гостиниц и ресторанов



Организаторы обучения - министерство туризма республики и туристский информационный центр «Байкал». Участниками могут стать сотрудники гостиниц, гостевых домов, ресторанов, кафе, работающие на первой линии в сфере туризма и гостеприимства. Они смогут повысить профессиональный уровень. Также на курсах ждут желающих приобрести профессию в этой области.



Преподаватели дадут знания о психологии и этике делового контакта, о рассмотрят мастерство самопрезентации, а также о невербальных коммуникациях. В программе обучения – тактика ведения переговоров с клиентами, этика и организация общения с VIP-клиентами, людьми с ограниченными возможностями, иностранными гостями.



Обучение пройдёт с 1 ноября по 10 декабря, сообщает ТИЦ «Байкал». По итогам бесплатного обучения в финалисты получат сертификаты от института непрерывного образования Бурятской сельхозакадемии.

