Концентрация хлора в бассейне оказалась выше допустимой
24 декабря Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес решение о закрытии на три месяца СПА-комплекса, где пострадала компания детей и взрослых.
- Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в оздоровительном центре, допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Выявлены нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - сообщили в пресс-службе районного суда.
По результатам лабораторных исследований концентрация свободного хлора из образцов воды в бассейне составила от 20 до 50 мг/л при допустимом уровне не менее 0.3 мг/л, а в воздухе 0,216 мг/м3 при нормативе не более 0,1 мг/м3.
Юридическое лицо признано виновным по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Назначено наказание в виде приостановления деятельности до 90 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло в воскресенье, 19 декабря. 17 детей и несколько взрослых отмечали в сауне день рождения. В какой-то момент отдыхающие почувствовали боль в глазах, у них начался зуд, сильный кашель, стало не хватать дыхания.
Одну девочку доставили в больницу, где ей диагностировали ожог роговицы 1 степени. Ещё одной девочке, которой пять лет, пришлось четыре раза вызывать на дом скорую из-за поражения дыхательных путей.
Следователи начали доследственную проверку. Пробы воды из бассейна взяты на химическое исследование. Для определения тяжести вреда пострадавшим будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
В Улан-Удэ прикроют СПА-комплекс, где пострадали отдыхающие
Бизнес, Фото:
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