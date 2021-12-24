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В Улан-Удэ прикроют СПА-комплекс, где пострадали отдыхающие

В Улан-Удэ прикроют СПА-комплекс, где пострадали отдыхающие
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Концентрация хлора в бассейне оказалась выше допустимой

24 декабря Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес решение о закрытии на три месяца СПА-комплекса, где пострадала компания детей и взрослых.

- Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в оздоровительном центре, допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Выявлены нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - сообщили в пресс-службе районного суда.

По результатам лабораторных исследований концентрация свободного хлора из образцов воды в бассейне составила от 20 до 50 мг/л при допустимом уровне не менее 0.3 мг/л, а в воздухе 0,216 мг/м3 при нормативе не более 0,1 мг/м3.

Юридическое лицо признано виновным по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Назначено наказание в виде приостановления деятельности до 90 суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло в воскресенье, 19 декабря. 17 детей и несколько взрослых отмечали в сауне день рождения. В какой-то момент отдыхающие почувствовали боль в глазах, у них начался зуд, сильный кашель, стало не хватать дыхания.

Одну девочку доставили в больницу, где ей диагностировали ожог роговицы 1 степени. Ещё одной девочке, которой пять лет, пришлось четыре раза вызывать на дом скорую из-за поражения дыхательных путей.

Следователи начали доследственную проверку. Пробы воды из бассейна взяты на химическое исследование. Для определения тяжести вреда пострадавшим будет назначена судебно-медицинская экспертиза.



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