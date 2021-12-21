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В Улан-Удэ рассказали о состоянии пострадавшей в СПА-комплексе девочки

В Улан-Удэ рассказали о состоянии пострадавшей в СПА-комплексе девочки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Проверка после инцидента в сауне продолжается

После инцидента в улан-удэнском СПА-комплексе госпитализация детям не потребовалась.

- В медицинское учреждение обращался один ребёнок. На данный момент состояние удовлетворительное. Девочка отпущена домой, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.

Отец девочки подтвердил, что дочь лечится дома.

- Нет ни одного госпитализированного, все лечатся дома. У моей дочери поставлен диагноз – ожог роговицы 1 степени, - рассказал «Байкал Daily» горожанин Роман.

Хоть в больницу обратился только один ребёнок, были также вызовы «скорой помощи», добавил он.

- Обращались в «скорую помощь» четыре человека. Четыре раза вызывали с 19 по 20 декабря в посёлок Горького к пятилетней девочке, у неё поражение дыхательных путей, - рассказал Роман.

По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов вместе с медиками посещают всех, кто был в этом оздоровительном центре. К девочке в посёлок Горького привозили специальный аппарат для восстановления дыхания. Но в настоящий момент тяжёлых больных нет, уточняет улан-удэнец.

19 декабря компания детей и взрослых отмечала день рождения в одной из саун. В какой-то момент отдыхающие, по их словам, почувствовали себя плохо – у них начался кашель, зуд, боль в глазах, нехватка дыхания. Родители предположили, что в бассейне, возможно, была превышена концентрация дезинфицирующих средств.

Доследственную проверку начали следователи. Пробы воды из бассейна будут взяты на химическое исследование. Для определения тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, будут назначены судебно-медицинские исследования.


сауна

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