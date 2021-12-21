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В Улан-Удэ следователи проверяют сауну, где дети получили ожоги

В Улан-Удэ следователи проверяют сауну, где дети получили ожоги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пробы воды из бассейна отправят на химическое исследование

В Улан-Удэ следователи начали доследственную проверку по поводу инцидента в сауне, где компания детей и взрослых получила химические ожоги слизистой глаз и дыхательных путей.

- Следственным отделом по Железнодорожному району по данному факту начата доследственная проверка, в рамках которой проводится необходимый комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Пробы воды из бассейна будут взяты на химическое исследование.

Для определения тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, будут назначены судебно-медицинские исследования.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 19 декабря, 17 детей и несколько взрослых отмечали день рождения в одной из городских саун. Праздник окончился печально – детям пришлось вызывать скорую помощь. Дети и взрослые получили поражения роговиц глаза и дыхательных путей различной степени тяжести. У них был сильный кашель, зуд, боль в глазах, не хватало дыхания.

Родители пострадавших детей полагают, что в бассейне была сильно превышена доза стерилизующего препарата, предположительно сульфата меди, называемого в народе медным купоросом. В высоких концентрациях он является сильнейшим ядом для человека, тем более ребёнка.


следственный комитет ожоги

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