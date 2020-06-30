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Клиенты Сбербанка смогут сделать свои карты зарплатными онлайн

Клиенты Сбербанка смогут сделать свои карты зарплатными онлайн
Бизнес, 
В этом им поможет мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк упростил прикрепление действующей банковской карты к зарплатному проекту работодателя. Сделать свою карту зарплатной можно всего в несколько кликов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Зарплатная карта Сбербанка даёт клиентам ряд возможностей, включая годовое обслуживание и SMS-банк от 0 рублей, а также пониженную ставку по ипотеке (–0,8 процентных пункта).

Помимо доступа к традиционным возможностям зарплатной карты, владельцы золотых или классических карт Visa, прикрепившие свою карту к зарплатному проекту, получат дополнительное начисление в размере 500 рублей на номер мобильного телефона. Акция продлится до 3 сентября 2020 года.

Чтобы перевести свою действующую карту Visa Classic или Visa Gold в статус зарплатной, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в настройках карты (классической или золотой) выбрать пункт «Сделать зарплатной», сформировать заявление и передать его работодателю. После зачисления первой зарплаты банк подтвердит новый статус карты СМС или push-уведомлением и переведёт на счёт мобильного телефона клиента 500 рублей.

Екатерина Гарцева, директор департамента «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:
«Мы постоянно улучшаем продукты и сервисы для зарплатных клиентов и переводим максимальное число операций в уже привычные для клиента цифровые каналы. Крайне важно, особенно в условиях пандемии, предоставить клиентам инструменты, позволяющие минимизировать или полностью сократить визиты в отделения Банка, а также перевести взаимодействие работодателя и сотрудника в онлайн канал, что позволяет значительно улучшить клиентский опыт и сэкономить затраченное время на проведение рутинных операций. Мы намерены продолжить внедрение цифровых инструментов как для работодателей, так и для сотрудников, позволяющих построить «бесшовный» клиентский опыт юридических и физических лиц в рамках предлагаемых Сбербанком зарплатных решений».

Подробная информация о прикреплении карты к зарплатному проекту размещена на сайте банка. Информацию об акции также можно узнать в канале мобильного приложения Сбербанк Онлайн «Карты, деньги и Сбербанк».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки банковская карта
 
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