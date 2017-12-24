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Бурятия откроет павильон со своими товарами в Новосибирске
Бизнес, 24.12.2017 09:09
Установлена договоренность об открытии постоянно действующего павильона компаний Бурятии площадью около 50 м2 в Новосибирске
- На этой площадке будут представлены товары и услуги для начала десяти предприятий, в том числе ООО «Бурятмяспром», ООО «БМПК», рыбозавода и других. Эти компании будут работать с единой управляющей компанией и нести минимальные издержки. Те, для кого старт будет успешным, откроют отдельные павильоны и магазины. Сейчас ведем переговоры с Москвой по выделению подобного сводного павильона на одном из оптовых рынков столицы, - отметил и.о. президента Торгово-промышленной палаты Бурятии Петр Ертанов.
Речь об этом зашла на встрече с членом Совета Федерации Вячеславом Наговицыным. Кроме того, руководитель палаты поделился планами на ближайшее будущее, в частности, об открытии второго представительства палаты в Пекине и Токио в 2018 году, соообщает центр по работе со СМИ.
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