Произошёл отжиг контактного провода
Вчера, 1 февраля, около семи часов утра в Улан-Удэ произошёл отжиг контактного провода на вагоне трамвая, следовавшего по маршруту № 1. Инцидент случился на конечной остановке «Шишковка».
По этой причине было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 с Элеватора в сторону Шишковки в обе стороны. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту, сообщается в оперативной сводке по городу.
В 7:55 движение трамваев восстановлено. Трамваи простаивали час.
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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