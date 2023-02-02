В Улан-Удэ простаивали трамваи

Произошёл отжиг контактного провода



Вчера, 1 февраля, около семи часов утра в Улан-Удэ произошёл отжиг контактного провода на вагоне трамвая, следовавшего по маршруту № 1. Инцидент случился на конечной остановке «Шишковка».



По этой причине было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 с Элеватора в сторону Шишковки в обе стороны. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту, сообщается в оперативной сводке по городу.



В 7:55 движение трамваев восстановлено. Трамваи простаивали час.

