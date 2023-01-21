В Ангарске горели бензовоз и железнодорожные цистерны

































21 января в Ангарске произошёл крупный пожар – загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны в промышленном массиве.- В 12:11 поступила информация о горении бензовоза и железнодорожных цистерн на территории промышленного массива в 35 квартале Ангарска. Площадь пожара - 400 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены семь автоцистерн, 35 человек, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.Как выяснилось, огонь с загоревшегося бензовоза перешёл на три цистерны железнодорожного состава.В 13:05 пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. Для ликвидации была начата пенная атака.В 13:26 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.После охлаждения железнодорожных цистерн к работе приступили дознаватели МЧС. Они назвали основную причину возгорания – по предварительной информации, воспламенение горючей жидкости произошло при заправке автоцистерны.