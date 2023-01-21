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В Ангарске горели бензовоз и железнодорожные цистерны

В Ангарске горели бензовоз и железнодорожные цистерны
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар охватил площадь 400 кв.метров

21 января в Ангарске произошёл крупный пожар – загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны в промышленном массиве.

- В 12:11 поступила информация о горении бензовоза и железнодорожных цистерн на территории промышленного массива в 35 квартале Ангарска. Площадь пожара - 400 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены семь автоцистерн, 35 человек, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.



Как выяснилось, огонь с загоревшегося бензовоза перешёл на три цистерны железнодорожного состава.

В 13:05 пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. Для ликвидации была начата пенная атака.

В 13:26 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

После охлаждения железнодорожных цистерн к работе приступили дознаватели МЧС. Они назвали основную причину возгорания – по предварительной информации, воспламенение горючей жидкости произошло при заправке автоцистерны.








пожар

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