В Иркутской области в ДТП пострадали трое взрослых и ребёнок

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Столкнулись Toyota Corolla и Honda Civic



Утром 16 января на 1755 километре автодороги «Сибирь» в Иркутской области столкнулись автомобили Toyota Corolla и Honda Civic. Авария произошла неподалёку от села Верхний Булай Черемховского района.



- 38-летний водитель Toyota Corolla, двигался в направлении Иркутска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение с автомобилем Honda Civic Ferio под управлением 26-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате ДТП пострадали четыре человека – водитель и 19-летний пассажир Honda и два пассажира Toyota Corolla, один из которых 10-летний ребёнок. Автоинспекторы выяснили, что несовершеннолетний не был пристёгнут ремнём безопасности.



Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

