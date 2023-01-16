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В Иркутской области в ДТП пострадали трое взрослых и ребёнок

Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись Toyota Corolla и Honda Civic

Утром 16 января на 1755 километре автодороги «Сибирь» в Иркутской области столкнулись автомобили Toyota Corolla и Honda Civic. Авария произошла неподалёку от села Верхний Булай Черемховского района.

- 38-летний водитель Toyota Corolla, двигался в направлении Иркутска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение с автомобилем Honda Civic Ferio под управлением 26-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП пострадали четыре человека – водитель и 19-летний пассажир Honda и два пассажира Toyota Corolla, один из которых 10-летний ребёнок. Автоинспекторы выяснили, что несовершеннолетний не был пристёгнут ремнём безопасности.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ДТП

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