В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта

Сегодня, 16 января, самолёт А-319, выполнявший рейс Иркутск – Чита, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа сигнализации створок тормозной системы. Инцидент произошёл в 6:10 утра.
- Самолёт благополучно выполнил посадку в аэропорту Иркутска. На борту находились 151 пассажир, из которых 11 несовершеннолетних, а также шесть членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте.
По данному факту начата доследственная проверка по признакам статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» Уголовного кодекса. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 января самолёт Ан-24РВ, выполнявший пассажирский рейс по маршруту Иркутск – Полярный, также вернулся в аэропорт из-за неполадок радиопереговорного оборудования.