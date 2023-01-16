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В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта

В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Произошёл отказ сигнализации створок тормозной системы

Сегодня, 16 января, самолёт А-319, выполнявший рейс Иркутск – Чита, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа сигнализации створок тормозной системы. Инцидент произошёл в 6:10 утра.

- Самолёт благополучно выполнил посадку в аэропорту Иркутска. На борту находились 151 пассажир, из которых 11 несовершеннолетних, а также шесть членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте.

По данному факту начата доследственная проверка по признакам статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» Уголовного кодекса. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 января самолёт Ан-24РВ, выполнявший пассажирский рейс по маршруту Иркутск – Полярный, также вернулся в аэропорт из-за неполадок радиопереговорного оборудования.

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