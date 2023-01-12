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Вылетевший из Иркутска самолёт вернулся обратно из-за неполадок

Происшествия, 
На борту находились 24 пассажира

10 января инцидент произошёл с самолётом Ан-24РВ, выполнявшим пассажирский рейс по маршруту Иркутск – Полярный. Во время полёта возникли неполадки радиопереговорного оборудования, и экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета. Самолет благополучно выполнил посадку в Иркутске.

По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

- В результате авиационного события воздушное судно, на борту которого находилось 24 пассажира и пять членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет, - сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.  
самолеты

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