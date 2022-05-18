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В Бурятии полицейские и росгвардейцы потушили ночной пожар

В Бурятии полицейские и росгвардейцы потушили ночной пожар
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Огонь едва не перекинулся на жилые дома

Ночью 14 мая в Заиграевском районе Бурятии полицейские и росгвардейцы вместе потушили пожар.

Около 03:20 при несении службы в посёлке Онохой начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних капитан полиции Владимир Пантелеев и инспектор ДПС лейтенант полиции Денис Власов заметили возгорание на нежилом участке.

Полицейские бросились месту возгорания.

 
В это же время к месту прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего полицейского Цыдена Машеева и полицейского водителя Андрея Кривошеева.

- Сотрудники полиции и Росгвардии сообщили о возгорании в пожарную часть посёлка Онохой и подручными средствами принялись ликвидировать возгорание сухой травы. Огонь мог подобраться к жилым строениям. Полицейские также разбудили жителей близлежащих домов. В результате слаженных действий сотрудников полиции и Росгвардии к моменту прибытия пожарного расчёта возгорание было ликвидировано, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Удалось избежать перехода огня на жилые дома.

пожар полиция Росгвардия

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