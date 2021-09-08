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Красноярца будут судить в Забайкалье за контрабанду 3 млн рублей

Красноярца будут судить в Забайкалье за контрабанду 3 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Таможенники нашли деньги в сумке

В Забайкальском крае в суд направлено уголовное дело о контрабанде денежных средств в сумме более 3 млн рублей. Перед судом предстанет житель Красноярска.

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый при пересечении границы не заявил о наличии при нём более 3 млн рублей.

Деньги таможенники обнаружили в сумке для документов.

- Уголовное дело направлено в Забайкальский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно перемещённых наличных денежных средств или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Справка:

Необходимо подавать письменную таможенную декларацию при перемещении через таможенную границу денежных средств, общая сумма которых превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США.


контрабанда

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