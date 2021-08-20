В Забайкалье ефрейтор оказал первую помощь пострадавшей в ДТП

Женщина лежала на пешеходном переходе с травмами различной тяжести



Военнослужащий соединения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа, ефрейтор Василий Бурков в ходе выполнения служебных задач оказал первую помощь женщине, пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия, вблизи города Чита.



Василий Бурков исполнял обязанности старшего машины, двигаясь по Агинскому тракту в районе посёлка Песчанка. Здесь он увидел лежащую на пешеходном переходе женщину с травмами различной тяжести.



Правильно оценив ситуацию, ефрейтор-контрактник дал команду водителю остановить автомобиль, после чего вызвал бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов. Затем с помощью автомобильной аптечки Василий Бурков оказал первую медицинскую помощь находящейся в сознании и шоковом состоянии пострадавшей, наложив ватно-марлевую повязку на голову.



- При этом, виновница ДТП – водитель автомобиля, как и другие очевидцы никаких действий не предпринимали, - сообщает пресс-служба ВВО.



В настоящее время ефрейтор Василий Бурков проходит службу на должности старшего стрелка взвода охраны управления соединения ПВО, дислоцированного в Забайкальском крае.

