От огня пострадала территория площадью около 20 гектаров
В Усольском районе Иркутской области полиция задержала молодого человека, подозреваемого в умышленном поджоге сухой растительности, в результате чего возник пожар на площади около 20 гектаров. Сообщение о возгорании леса между населёнными пунктами Биликтуй и Большая Елань поступило в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Усольский» накануне.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили вблизи трассы несколько очагов огня. Кроме того, оперативники обратили внимание на 18-летнего парня, который вёл себя подозрительно. В ходе опроса выяснилось его вероятная причастность к возгоранию. По одной из версий он поджог траву из хулиганских побуждений. В течение нескольких часов пожар был локализован и потушен.
- В отношении нарушителя составлен протокол по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Если его вина будет установлена судом, помимо денежного штрафа ему предстоит также оплатить ущерб, причиненный природному фонду, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Напомним, что в южных, центральных и западных районах Иркутской области с 1 мая действует особый противопожарный режим. Так, запрещено разводить костры и сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне или углях, а также производить пал травы.
В Иркутской области задержан подозреваемый в поджоге леса
Происшествия, Фото:
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