Хоринские полицейские раскрыли угон трактора с территории пилорамы
23 апреля в дежурную часть полиции в Хоринском районе Бурятии поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный совершил угон трактора с территории пилорамы в селе Зун-Хурай. Злоумышленник воспользовался отсутствием сторожа, который на некоторое время отлучился.
На место выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили на земле следы от протекторов шин трактора. Проехав по ним около пяти километров, они заметили угнанный трактор на территории делянки в лесу. Сам подозреваемый – 32-летний ранее судимый за имущественные преступления житель села Георгиевское – спал в находящемся рядом вагончике. Мужчина несколько дней назад устроился на работу по заготовке древесины. Он пояснил, что совершил преступление под действием алкоголя. Проходя мимо пилорамы и увидев, что помещение сторожки закрыто, он угнал трактор, чтобы на нем доехать до лесоучастка.
- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Алкоголь заставил жителя Бурятии угнать трактор
Происшествия, Фото:
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